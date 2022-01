Paar duizend betogers tegen gaswinning trekken met fakkels door Groningen

Een paar duizend mensen zijn vanavond bijeengekomen op de Vismarkt in Groningen voor het fakkelprotest tegen het gasbeleid. Ze willen met de fakkeltocht door het centrum een signaal afgeven aan het nieuwe kabinet en aandacht vragen voor de positie van de Groningers die in het aardbevingsgebied wonen.

De manifestatie is georganiseerd naar aanleiding van het besluit de gaswinning in Groningen te verdubbelen en de slechte organisatie rondom de subsidie voor huiseigenaren om hun woningen op te knappen of te verduurzamen. Maandag stonden duizenden mensen urenlang in (digitale) wachtrijen om een aanvraag voor 10.000 euro in te dienen. Bovendien was het subsidiebudget te klein. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen.

Gisteren is bekendgemaakt dat het kabinet 250 miljoen euro extra uittrekt voor de regeling. ,,Ik betreur de gang van zaken en heb afgelopen maandag direct gezegd dat ik mijn best zou doen om te kijken of ik dit kon oplossen”, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). ,,Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan - letterlijk in de kou buiten of digitaal - niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen”.

Exemplarisch

Volgens de organisatie van de manifestatie zijn de recente gebeurtenissen ‘exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat’. Met de leus ‘Het is tijd voor respect voor Groningen!’ trekt de stoet vanaf de Vismarkt door het centrum. Initiatiefnemers zijn het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB), politicus en Groninger Sandra Beckerman en oud-nachtburgemeester Chris Garrit.

De steun voor de actie is groot. Veel mensen steken ook digitaal of thuis een vlam aan. Online staken al meer dan 216.000 mensen een fakkel aan.

Decennialang

Groningen wordt al decennialang geplaagd door aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning. Duizenden woningen staan op de nominatie om te worden versterkt omdat zij niet aan de veiligheidsnormen voldoen, maar in veel gevallen komt dat feitelijk neer op sloop en nieuwbouw.

Maar niet iedereen komt voor dat versterkingsprogramma in aanmerking. Veel mensen hebben daar lang over in onzekerheid gezeten, en mede daarom weinig tot geen onderhoud aan hun woning gepleegd. Voor deze groep is, in samenspraak met de regio, deze subsidieregeling opgetuigd.

