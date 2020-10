Paard uit zwembad gered in Limburgs dorp

Veluwe Hobbyfoto­graaf stuit op hele roedel wolven: ‘Vreselijk veel geluk gehad’

7:41 Een wolf vastleggen op camera, het was een wens van natuurfotograaf Otto Jelsma (53) uit Kampen. Die wens is uitgekomen op een manier die hij nooit had kunnen bedenken. Terwijl hij ergens op de Veluwe op een bospad liep, raakte hij bijna de tel kwijt bij het schouwspel dat zich voor zijn ogen voltrok.