Paintballschieten op wolf Hoge Veluwe blijft nog zeker een week verboden

Het schieten met een paintballgeweer op een tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe blijft nog minimaal een week verboden. Het verbod blijft in stand tot de voorzieningenrechter woensdag 30 november uitspraak doet over de kwestie, bepaalde ze woensdag in de zaak van De Faunabescherming tegen de provincie Gelderland.

De wolf is te tam geworden, waardoor het dier dicht in de buurt van mensen komt. In oktober zag de provincie dat de wolf dicht bij natuurfotografen kwam en later die maand doken er filmpjes op van een wolf dicht bij een racefietser en een gezin met jonge kinderen.

De provincie hoopt dat beschieten met verfballetjes helpt om het dier zo te laten schrikken dat de wolf weer mensenschuw wordt. De ontheffing geldt voor de hele provincie Gelderland, bleek tijdens de zitting.

De Faunabescherming vindt paintballen een verkeerde methode en te gevaarlijk voor de welpen van het wolvenpaar in het park. Het experiment kan ertoe leiden dat een jonge wolf gewond raakt en door de verf op zijn lijf niet meer welkom is bij de roedel.

Alternatieven

Advocaat Bondine Kloostra: ,,De rust in het gebied is verstoord door jagers, bezoekers en mensen die buiten de paden komen. De rol van de overheid is om de rust in het gebied te garanderen, zodat de jonge wolf kan opgroeien in zijn natuurlijke omgeving en leert te jagen.’’ De Faunabescherming pleit daarom voor alternatieven, zoals afsluiting van een deel van het park en meer toezicht.

In de rechtbank bleek dat de provincie veel alternatieven had overwogen, zoals het gebruik van katapulten, het gooien van stenen en het schieten met rubberen kogels. Volgens de provincie is het schieten met verfballetjes het meest veilig en nauwkeurig.

Bilpartij

,,Door te schieten op de bilpartij, waar de spieren zitten, zal de wolf geen letsel oplopen”, stelden de juristen van de provincie. ,,We denken dat het veilig kan bij een afstand van 15 tot 30 meter.” Bovendien laat een verfballetje verf achter op de vacht, waardoor de ‘probleemwolf’ traceerbaar wordt.

Het schieten met verfballetjes is met veel regels omgeven. De schutter mag zich niet in de bosjes verschuilen, omdat het voor de wolf duidelijk moet zijn dat hij door de mens is beschoten. Ook mag niet worden geschoten op een wegrennend dier. Verder moeten handhavers altijd als duo opereren, zodat de tweede handhaver het publiek op afstand kan houden en kan observeren hoe het dier reageert.

