'Pak door in de zorg voor ouderen, en stop met de nare politieke spelletjes'

Gelukkig hebben veel beleidsmakers en bestuurders dit probleem door en is voorzichtigjes een cultuuromslag in gang gezet. Jazeker, er is beweging. Gelukkig. De lange termijn is belangrijk, maar de korte termijn is cruciaal. Want kwetsbare ouderen hebben geen tijd. Voor hen is iedere dag die in onrust en angst moet worden doorgebracht er één te veel. We blijven het van de daken schreeuwen, en nog heel eventjes zonder krachttermen te gebruiken: er moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt aan de wijdverbreide onderbezetting. Kunnen we nu eindelijk eens een begin maken met de door de Tweede Kamer gefiatteerde noodmaatregel in het Manifest? Overal twee op acht. Overal dus.



Er zijn voorzichtige stapjes gezet. Het ministerie van VWS, zorgorganisaties, vakbonden en beroepsonderwijs hebben gezamenlijk een plan opgesteld waarmee in 2018 32.000 extra opleidingsplaatsen worden gerealiseerd. Een goede maatregel, vinden wij. Alleen duurt het zeker drie tot vier jaar voordat zij als volwaardige kracht inzetbaar zijn en is er niet de keiharde garantie dat de nieuwelingen straks specifiek voor de ouderenzorg zullen kiezen. Tot die tijd zijn zij als stagiair of leerling hoogstens aanvullend in te zetten. Onvoldoende om op korte termijn de onderbezetting ongedaan te maken. En dan laten we gemakshalve maar even buiten beschouwing dat de sector zelf heeft berekend dat op de iets langere termijn zeker 70.000 vacatures moeten worden vervuld.