Pakketbezorger André brengt meer dan 200 pakketjes per dag rond: 'Schouders eronder en gaan’

VIDEOPakketbezorger André Meure en zijn collega’s zijn de redders der kerstcadeaus in deze donkere lockdowndagen voor kerst. ,,Mensen onthalen me als held.”

Zijn bezorgbus gaat niet helemaal leeg vandaag. Want als André Meure, pakketbezorger bij PostNL, zijn ronde door Halfweg - onder de rook van Amsterdam - heeft gemaakt, blijven de aardigheden over die hij van dankbare ontvangers heeft gekregen. ,,Vandaag zijn dat een reep chocola, twee kerstkaarten en een doosje Ferrero Rocher”, zegt Meure blij. ,,Die mensen gunnen je dat, dat vind ik zo mooi.”

Het zijn extreem drukke dagen zo voor kerst, met een lockdown die dit weekend halsoverkop werd ingevoerd. PostNL werkt op volle sterkte en blijft dat nog tot half januari doen. ,,Mensen kunnen nu niet meer naar buiten voor kerstcadeau’s, dus zijn ze van ons afhankelijk. Mijn buurt onthaalt me als een held, echt waar”, zegt Meure. ,,En ik probeer de mensen ook een hart onder de riem te steken. Nu heb je dat de kinderen thuis zijn en de deur opendoen, die geef ik een feloranje keycord. Vinden ze geweldig. Heerlijk om zo'n glimlach van oor tot oor te zien.”

Quote Schrik niet, het kunnen zo meer dan 200 pakketjes zijn, met 190 stops. Schouders eronder en gaan André Meure

Het is ‘megadruk’. ,,Schrik niet, dat kunnen zo meer dan 200 pakketjes zijn, met 190 stops. Schouders eronder en gaan.” Meure had deze maandag extra handen om hem te helpen: een leerling die hij opleidt. Als de bus leeg is, gaat de bezorger niet met zijn benen omhoog. ,,Dan bel ik een collega of ik kan helpen. We zijn een team, zeg ik altijd, we doen het met elkaar.”

Volledig scherm Pakketbezorger André Meure brengt een lading pakketjes in de buurt rond, die hem onthaalt als redder des kerstcadeautjes. © Jean-Pierre Jans

Extra maatregelen

Met zo’n 1500 extra pakketbezorgers dagelijks op pad en sorteercentra die 24 uur per dag en 7 dagen per week doordraaien, hoopt PostNL de komende weken iedereen op tijd van zijn pakketten te voorzien. Het bedrijf had al extra maatregelen genomen vanwege grote drukte in de decembermaand. Die maatregelen worden in verband met de nieuwe lockdown tot half januari verlengd om de extra drukte op te vangen.

Al sinds half november, in aanloop naar sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 1,1 miljoen pakketten per dag. Tijdens de periode rond de feestdagen kunnen dagelijks 2 miljoen pakketten bezorgd worden. In totaal zijn er op piekdagen 6500 PostNL-bezorgers op pad.

PostNL had volgens de laatste cijfers, die gaan over 2020, zo’n 55 tot 60 procent van de pakkettenmarkt in handen. DHL volgt met 30 tot 35 procent, de rest is verdeeld onder kleinere bezorgdiensten. Wie bang is dat zijn pakketje niet op tijd komt, hoeft wat Meure betreft niet te vrezen. ,,Blijf bestellen hoor, we krijgen het echt wel voor elkaar.”