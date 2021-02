Pakketbezorger reed twee keer over man (42) heen die hem aansprak op rijgedrag

De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden is twee keer over de man heengereden die hem vorig jaar in Wijchen aansprak op zijn rijgedrag. O. reed het 42-jarige slachtoffer aan, hij werd een stuk meegesleurd op de motorkap. Toen hij onder de auto terechtkwam, zou de pakketbezorger de bus in z’n achteruit hebben gezet en nogmaals over de man heen zijn gereden. Het slachtoffer overleed op straat, voor de ogen van zijn vrouw.

Het Openbaar Ministerie verdenkt O. daarom onder meer van doodslag en het verlaten van de plaats van het ongeval, zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in deze “dieptrieste zaak”. “Dit had ons allemaal kunnen overkomen. Het is schokkend dat iemand die de verkeersveiligheid wilde aankaarten, op zo’n manier is overleden.” O. wordt ervan verdacht op 24 november in de wijk De Ververt in Wijchen (Gelderland) de man opzettelijk te hebben aangereden, nadat hij was aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk.

De officier stelde voor met een schouw de omstandigheden van de fatale aanrijding te reconstrueren. De rechtbank ziet daar echter vooralsnog geen aanleiding toe, maar kan daar op een later moment nog op terugkomen.

O. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Er bleek verwarring te zijn of hij naar de rechtbank zou gaan of de zaak via telehoren zou bijwonen. De rechtbank dacht dat O. fysiek aanwezig zou zijn, O. wilde via een videoverbinding de zitting volgen en was in de veronderstelling dat dat geregeld was. Op het laatste moment bleek het niet meer mogelijk om die verbinding tot stand te brengen. Het is de bedoeling dat hij er volgende keer wel bij is, op een of andere wijze.

De zaak is ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en niet in de regio van Wijchen, omdat bij de rechtbank in Arnhem een familielid van de verdachte werkt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende zitting is. Het gaat dan om opnieuw een inleidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet duidelijk.