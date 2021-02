Pakketbezorger smijt dozen op straat: ‘Als je niet wil dat ik ermee gooi, moet je niks bestellen’

Coronavirus LIVE | Moderna past vaccin aan, gemeenten beraden zich over sluiten parken

12:28 Vaccinproducent Moderna heeft een aangepaste versie van zijn coronavaccin gemaakt die specifiek de Zuid-Afrikaanse variant van het virus onschadelijk moet maken. En diverse gemeenten buigen zich over de vraag of parken vandaag dicht moeten. Op diverse plekken in het land was het gisteren te druk. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.