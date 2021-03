Pakketzegels PostNL zijn over paar dagen niets meer waard: ‘We kunnen ze niet eens inruilen’

Wie nog pakket- en servicezegels van PostNL wil gebruiken voor het versturen van een (aangetekend) pakket, moet opschieten. Na 1 april zijn de zegels niets meer waard. De post- en pakketreus geeft geen mogelijkheid de oude frankeerlabels in te ruilen voor nieuwe, tot verdriet van sommige verenigingen en bedrijven. ,,Het is een waardepapier, heel slecht dat PostNL ons niet tegemoetkomt.’’

Melvyn Tjoen-A-Choy weet al sinds eind vorig jaar dat de pakket- en servicezegels nog maar tot en met 31 maart geldig zijn. Maar de secretaris van de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) krijgt de zegels niet tijdig weggewerkt. ,,Heel simpel, door corona zijn er nauwelijks activiteiten en wedstrijden. We hadden eind 2019 flink wat voorraad gekocht voor het versturen van nieuwe wedstrijdkleding aan onze leden. Zo'n dertig NPSA-leden zouden deelnemen aan een internationale schietwedstrijd in Thailand. Helaas, corona gooide roet in het eten en wij hebben die pakketten met kleding nooit verstuurd. Daarna hebben we de zegels ook niet nodig gehad, want alles ligt stil. We hebben nog 42 boekjes met pakketzegels op de plank liggen. Die hebben onze vereniging ruim 360 euro gekost. Maar in tegenstelling tot postzegels, hebben deze boekjes vanaf 1 april geen enkele waarde meer. Ze kunnen bij het oud papier.’’

Compensatie

Tjoen-A-Choy heeft bij PostNL geprobeerd om compensatie te krijgen, maar vond geen gehoor. ,,Ze kunnen niets voor ons doen. Als het nu een noodlijdend bedrijf was, zou ik het nog kunnen begrijpen. Maar bij PostNL is daar geen sprake van. Wij horen ook van andere verenigingen en mkb’ers dat ze nog pakketzegels in huis hebben liggen waar ze dus niks meer mee kunnen. Heel slecht dat ze ons niet tegemoetkomen.’’

Een woordvoerster van PostNL zegt dat de verkoop van pakket- en servicezegels al sinds augustus vorig jaar in de webshop is gestopt. Tot en met 31 december 2020 konden er nog zegels bij een PostNL-punt worden gekocht, zolang de voorraad strekte. ,,Voor klanten die nog pakketzegels hadden, is een redelijke tijdlijn gehanteerd. We hebben dit maanden vooraf op verschillende manieren naar buiten gebracht. Daarom zien wij geen aanleiding oude zegels te compenseren.’’

Toch bestaat er een kans dat de NPSA in aanmerking komt voor restitutie. De woordvoerster laat op een later moment weten graag nogmaals in contact te komen met de vereniging om te kijken wat PostNL nog kan betekenen. Of dit ook voor andere organisaties geldt, laat ze in het midden.

Volgens PostNL zijn pakket- en servicezegels verouderd, vooral de werking ervan. De gegevens op deze producten zijn niet digitaal, waardoor het veel tijd kost om deze zendingen te verwerken. Tegenwoordig zijn er alternatieve verzendopties, die ervoor zorgen dat post beter verwerkt en geleverd kan worden. ,,Dit is efficiënter en hierdoor zijn de zegels overbodig.’’

Volledig scherm Pakketzegels van PostNL. © NPSA