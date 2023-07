Paniek in de tent bij Hans Klok: 'Werd door personeel opgebeld: Hans, dit gaat helemaal niet goed’

Net als de rest van Nederland ondervond ook Hans Klok problemen door de hevige zomerstorm. In zijn woonplaats IJmuiden (Noord-Holland) was de ‘Poly’ nota bene nog het sterkst, maar ook aan de kust van Den Haag ging het mis. Daar vloog zijn circustent op Kijkduin bijna weg volgens de artiest. ,,Ik werd in paniek opgebeld door mijn personeel: Hans, dit gaat helemaal niet goed.”