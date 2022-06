Paniek tijdens parachutesprong: jongen (19) raakt bewusteloos en stopt met ademen

Een parachutist is tijdens de sprong bewusteloos geraakt. Na de landing is de 19-jarige man gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen sprong samen met een instructeur die achter hem vastzat. Tijdens de val merkte de instructeur dat hij zijn bewustzijn was verloren. De sprong gebeurde op 3 kilometer hoogte. Of de jongen kort na het verlaten van het vliegtuig weg viel, is niet bekend.

,,De instructeur heeft de jongen veilig op de grond gekregen’’, laat Simon Woerlee, directeur van Nationaal Paracentrum Teuge, weten. ,,Maar merkte dat de jongen niet meer ademde. Met onze eigen mensen hebben we de reanimatie ingezet. Die is na 15 minuten overgenomen door de artsen van de ambulance en traumahelikopter. De jongen is weer gaan ademen en meteen met de ambulance weggebracht.’’

Volgens Woerlee gebeurt het zelden dat iemand bewusteloos raakt tijdens een val. ,,Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand flauw was gevallen, maar die had vooraf niets gegeten. Dit incident kun je vergelijken met een jonge voetballer die plotseling op het veld in elkaar zakt. Voor zover wij van de familie hebben gehoord, die waren erbij, had deze jongen nooit ergens last van. Ze zijn enorm geschrokken. Hij ademt, maar laten we hopen dat het met een sisser afloopt.’’