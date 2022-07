Pantservoertuigen van Marechaussee naar Schiphol, hard ingrijpen tegen boeren die luchthaven willen blokkeren

Met voertuigen van de politie en de marechaussee worden de boeren eventueel tegengehouden, zegt woordvoerder Marcel Duyvesteijn. De gemeente zal geen tractoren op de A4 zal tolereren. ,,Op de snelweg mag je sowieso niet rijden met een tractor, maar we gaan het ook niet door de vingers zien als het wel gebeurt. Schiphol is een gebied waar veel cruciale dingen samenkomen.”

Wellicht dat opritten naar de snelweg worden afgesloten als er tractoren aankomen, maar dat wil Duyvesteijn ‘niet met zoveel woorden zeggen’. ,,Er liggen draaiboeken klaar, want het is ingewikkelder om landbouwvoertuigen tegen te houden. Maar zeker is dat we niet lijdzaam gaan toekijken hoe er trekkers naar het vliegveld gaan, ze blijven ver van Schiphol. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat de luchthaven openblijft.” Afgesproken is dat bij illegale acties de eventuele directe en indirecte economische schade op de demonstranten zal worden verhaald, laat de gemeente weten.

De Koninklijke Marechaussee bevestigt dat het in gesprek is met de gemeenten waar Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport in liggen. ,,Het is ongewis hoe de acties er precies uit komen te zien, maar er liggen verschillende scenario's over welke mensen en welk materieel we inzetten. We hebben bepaalde eenheden en middelen achter de hand”, zegt een woordvoerder. Veel concreter wil hij niet zijn. ,,We gaan niet zeggen hoe we demonstrerende boeren en hun trekkers gaan tegenhouden, maar we zorgen ervoor dat de veiligheid van de luchthavens gewaarborgd blijft.”

Pantservoertuigen

,,Als het nodig is dan springt Defensie bij”, zei minister Ollongren van Defensie na de ministerraad. ,,Schiphol is vitaal. Dat moet kunnen doordraaien.” Ze riep de boeren op niet naar Schiphol te komen om te betogen. De wegen naar de luchthaven moeten vrij blijven. De marechaussee heeft al zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar de luchthaven gebracht in verband met de aangekondigde actie, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Ook heeft Defensie zware vrachtwagens met opladers klaar staan zodat in beslag genomen tractoren kunnen worden afgevoerd. Eerder deze week heeft de krijgsmacht de politie ook al op deze wijze ondersteund.

Blokkeeracties

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer voegt toe: ,,Eerlijk gezegd denk ik niet dat demonstranten de reizigers, die na dik twee jaar corona eindelijk weer op vakantie willen, tegen willen houden. Het zou het draagvlak van hun acties toch behoorlijk ondermijnen. Er zijn diverse andere manieren om je stem te verheffen en daar willen we over meedenken.”

Wanneer de demonstranten zich melden, kunnen er afspraken worden gemaakt over de locatie en aantallen, zegt Schuurmans. ,,Ik zal me uiteraard inspannen om zoveel mogelijk ruimte aan de demonstratie te geven.” Ook in de buurt van Schiphol. Duyvensteijn:,,Je moet denken aan een soort Malieveld.” Alleen die trekker, die kan de boer dan maar beter thuis laten.

Voor komende maandag zijn weer heftige acties aangekondigd in verschillende delen van het land. Boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om dan met een grootschalige actie ‘heel Nederland plat te leggen’. De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij onder meer Schiphol en de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam. Ook de Rotterdamse havens, alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland zouden mogelijk te maken krijgen met blokkeeracties.

Rotterdam

Voor Rotterdam The Hague Airport is het nog onduidelijk of de luchthaven boerenacties kan verwachten. ,,We zijn echt wel wat gewend qua acties en dan staan we altijd in contact met de organisatie”, zegt woordvoerder Raymond de Jong. ,,Maar deze groep ís niet georganiseerd. We kunnen dus ook geen afspraken maken.”

Bereikbaar blijven is het hoogste doel van de luchthaven. De Jong: ,,Vliegtuigen moeten kunnen vertrekken, reizigers moeten het terrein veilig op en af kunnen. We willen onze passagiers zo min mogelijk overlast laten ervaren.”

Eindhoven Airport waarschuwt reizigers voor mogelijke acties. De gemeente Eindhoven laat weten zich ‘op verschillende scenario’s’ voor te bereiden.

Ongecoördineerd protest

Wat er maandag staat te gebeuren, zegt Bart Kemp, voorman van actiegroep Agractie Nederland, niet te weten. ,,Dat ontstaat in de regio’s, en is ongecoördineerd en niet geregeld door organisaties. Wij hebben dus net zo min een idee als anderen. Ook van de acties eerder deze week waren wij niet op de hoogte. Die plannen daarvoor ontstaan in allerlei groepen in het land.”

Weggebruikers doen er in ieder geval maandag goed aan om vlak voor vertrek de verkeersinformatie te checken. ,,Het kan lokaal helemaal vastlopen, maar 10 of 20 kilometer verderop heb je nergens last van. We weten niet hoe, wat of waar iets staat te gebeuren”, zegt de woordvoerder van de ANWB. ,,Het lijkt ook raadzaam geen afspraken te plannen buiten de deur. Als je niet weg hoeft, is dat mooi, maar hou anders de boel in de gaten.”

Donderdagavond zei minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) dat de politie maandag klaarstaat om in te grijpen als het nodig is. Ook zei ze dat de politie de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen, zodat ze kunnen optreden tegen trekkers en ander landbouwmaterieel. Stikstofminister Christianne van der Wal roept boeren op niet mee te doen aan blokkeeracties.

