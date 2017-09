Papa is de weg kwijt in zijn hoofd

In januari 2013 krijgen ze een zoon. Twee jaar later een dochter. ,,Toen de jongste werd geboren, wist ik genoeg. Dirk was wel bij de bevalling, maar ook weer niet. Tegen vrienden had hij het steeds over een 'hij', terwijl we een dochter kregen. Hij kon de onregelmatigheden van de voedingen niet aan, werd gedesoriënteerd wakker. Zijn antwoorden sloegen soms nergens op.''



De huisarts oppert een burn-out. Dieke weet wel beter. Testen bevestigen haar vermoeden. Op oudejaarsdag 2015 worden ze gebeld. ,,De arts zei: we kunnen er niet meer omheen. Het is écht zo. De eerste tien jaar van onze relatie hebben we geleefd. We wilden de wereld zien, deden veel leuke dingen en lieten de kinderen meegenieten. Nu gaat ons leven volledig een andere kant op. We zouden minstens 80 worden, maar die tijd moeten we nu in een paar jaar stoppen. Ik prijs me gelukkig dat we die tijd nog krijgen.''



Dieke vertelt haar verhaal in MIST, een boek over partners van jonge dementerenden, dat vandaag gepresenteerd wordt. Het gezin heeft een casemanager die de weg weet naar de juiste hulpverlening om het ziekteproces te begeleiden. Maar over het algemeen mist ze een vangnet voor gezinnen. ,,Er is weinig kennis over wat er achter de voordeur gebeurt. Wat de ziekte doet met ons leven. Welke impact het heeft op een jong gezin. Veel mensen kunnen iets over de ziekte vertellen, maar niemand kan mij vertellen hoe ik mijn kinderen door dit proces heen sleep. Ze zouden 24 uur bij ons thuis moeten meelopen. Ik loop tegen muren op.''