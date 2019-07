Parachutist komt om het leven bij vliegveld Teuge

Volgens een woordvoerder van het paracentrum worden alle sprongen vanaf Teuge gemonitord en was bij deze sprong meteen aanleiding om de hulpdiensten in te roepen. Wat er precies is misgegaan, kon hij niet zeggen.

Dit is het zevende fatale parachute-ongeval sinds 2000. Vorig jaar juni overleed een 19-jarige parachutiste. Zij kwam verkeerd terecht bij de landing, liep zwaar hersenletsel op en overleed een dag later in het ziekenhuis. Ook in 2015, 2012, 2010 en 2008 zijn parachutisten omgekomen op Teuge. Het eerste fatale ongeval van dit millennium gebeurde in 2005.