Paraglider probeert te landen op sportveld maar komt dan in de problemen

Bewoners liggen wakker: wat deed dat raadselach­ti­ge vliegtuig­je urenlang boven de stad?

Een vliegtuigje dat urenlang boven Nijmegen heen en weer vloog, hield veel mensen in de nacht van woensdag op donderdag uit de slaap. ,,Achteraf gezien niet handig”, zegt directeur Richard Brouwer van het bedrijf Kavel 10 dat ervoor verantwoordelijk was. ,,Onze excuses hiervoor. Dit gaan we niet meer zo doen.”