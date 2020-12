Parlementaire enquête naar integriteit Limburgse CDA-gedeputeerde Koopmans

Koopmans was enkele jaren commissaris bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq. Publicaties hierover in NRC leidden tot verwijten dat Koopmans dit commissariaat niet gemeld had binnen de staten, en hij zich bovendien in 2016 had bemoeid met een project in Venlo, waarbij ook Terraq betrokken was. Verder had hij een mail van Terraq niet afgegeven aan toenmalig collega-gedeputeerde Daan Prevoo (SP), maar doorgestuurd naar ambtenaren zonder Prevoo daarvan in kennis te stellen. Prevoo was voor ontgrondingen als in Venlo verantwoordelijk.