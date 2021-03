Partij voor de Dieren blijft op vijf zetels: ‘Toch een mooie uitslag’

De avond begon nog zo goed in het Theater aan het Spui in Den Haag, waar de top drie van de kieslijst bijeen is, net als twee leden van het partijbestuur. Lijsttrekker Esther Ouwehand ging vooraf voor acht zetels, nummer twee Christine Teunissen zelfs voor tien.

De eerste exitpoll gaf de PvdD echter zes Kamerzetels en de volgende slechts vijf. Het zorgde toch voor een enigszins bedrukte stemming. Direct na de eerste peiling sprak Ouwehand nog over het ‘beste resultaat ooit’. ,,We hebben ambitie getoond.”

Een uur later weigerde ze in haar speech voor de leden, die massaal online aanwezig waren, teleurgesteld te zijn. ,,Ik ben ontzettend blij, dit is echt een mooie uitslag. We hebben nu vier zetels (Kamerlid Femke Merel van Kooten splitste zich af in 2019, red), dat worden er vijf. De polls zien er goed uit. We hebben met een klimaatcrisis te maken, met een biodiversiteitscrisis. Dat vraagt erom dat we minstens even groot blijven.”

‘D66 aan ambities houden’

Ouwehand zei te hopen dat de definitieve einduitslag nog hoger uitpakt. Ze wil bovendien het winnende D66 aan zijn duurzaamheidsambities houden. ,,Het wordt nu tijd om een einde aan de bio-industrie te maken. We moeten ingrijpen in de veehouderij en de natuur herstellen. Ook VVD en CDA zullen moeten schuiven. Als Partij voor de Dieren zullen wij D66 aanjagen.”

Hoewel ‘de dieren’ op meer rekenden, mag de partij met vijf zetels zeker content zijn. Die zetels zijn het resultaat van een intelligente campagne, waarin lijsttrekker Esther Ouwehand in vrijwel alle tv- en radioprogramma's te zien was en scoorde met haar rustige, gedecideerde optreden. Dankzij het klimaatstandpunt wist de PvdD bovendien kiezers van GroenLinks weg te snoepen.

Volledig scherm Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) tijdens het NOS-debat voor kleinere partijen met rechts naast zich Kees van der Staaij (SGP) en Farid Azarkan (DENK). © ANP

Extra glans

Een extra boost volgde door een megagift van 350.000 euro van techmiljonair Steven Schuurman. Schuurman wilde de PvdD belonen voor het feit dat de partij al jaren thema's als duurzaamheid en dierenwelzijn op de politieke agenda krijgt. De partij wist verder net als bij vorige verkiezingen een aantal bekende Nederlanders, zoals Anton Corbijn en Babette van Veen, als lijstduwer te laten fungeren.

Het resultaat krijgt nog extra glans nu de partij tot voor kort door interne problemen werd geplaagd. Kamerlid Femke Merel van Kooten stapte in augustus 2019 op uit onvrede met de koers van de partij. Ze sprak van een angstcultuur, waarbij partijmedewerkers werden uitgebuit. Ook mochten Kamerleden zich volgens Van Kooten niet bezighouden met ‘futiele mensendingen’.

Interne problemen voorbij

Enkele maanden later werd partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel geroyeerd omdat hij ‘stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer zou leggen’. Vrijwel tegelijkertijd gaf partijoprichtster en fractievoorzitter Marianne Thieme er de brui aan ‘zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging.’

De interne problemen lijken mede door het uitbreken van de coronacrisis van ver terug. Voorvrouw Ouwehand sprak afgelopen weken zelfs de wens uit om mee te regeren, iets dat onder Thieme altijd ondenkbaar leek. Die ambitie lijkt met de huidige uitslag echter in de ijskast te kunnen.

Volledig scherm Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) dinsdag tijdens het verkiezingsdebat van de kleinere fracties bij de NOS. © ANP

Even goed scoren

Met de vijf zetels bewijst de Katwijkse in ieder geval even goed te kunnen scoren als stemmenkanon Thieme. ,,Het valt niet mee om iemand als Marianne Thieme op te volgen”, vertelde ze na afloop van haar speech. ,,Onder de leden was ik uiteraard heel bekend, maar daarbuiten heeft dat tijd nodig. We kunnen niet anders dan tevreden zijn.”

Ouwehand is van ver gekomen. Jarenlang was ze de nummer twee, het had bovendien weinig gescheeld of ze was al lang uit Den Haag vertrokken. Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2010 werd Ouwehand door Thieme en het partijbestuur van de lijst geweerd. De partijleden, waar Ouwehand altijd al goed lag, floten het kader terug. Thieme en Ouwehand legden daarop hun ruzie bij, de oorzaak is nooit naar buiten gekomen.