Partijen willen meer van kabinet: ‘Een nog langere lockdown kan Nederland niet aan’

LIVESTREAMPremier Mark Rutte vindt het ‘ongelooflijk spannend’ om de teugels een beetje te laten vieren met een derde coronagolf op komst. Partijen in de Tweede Kamer willen meer: fracties willen snel van de avondklok af en eisen ruimte voor de horeca, anderen snappen niet dat winkelen wel kan terwijl universiteiten en hbo's dicht blijven. ‘Dat onderwijs kan niet langer dicht blijven'. Het coronadebat is live te volgen via de stream in dit artikel.

Al voor het debat begon, eisten D66-fractieleider Rob Jetten een snellere heropening van hbo's en universiteiten. Samen met de ChristenUnie dient hij later een motie in die het kabinet oproept snel om tafel te gaan met de onderwijsinstellingen zodat deze rap veilig open kunnen. Ook GroenLinks wil dat. ,,Steeds meer studenten hebben psychische klachten”, zei Jetten.

Het Outbreak Management Team adviseert de universiteiten en hogescholen al om voorbereidingen te treffen om veilig open te gaan ‘in de volgende fase’. De virologen en het kabinet achten het nu te riskant om te veel tegelijkertijd te versoepelen. RIVM-directeur Jaap van Dissel noemt de epidemiologische situatie in Nederland ‘kwetsbaar’, met een R-waarde net onder de één en een lichte toename van het aantal infecties en een stabilisatie in de ziekenhuizen.

Toch wil het kabinet het land ‘wat zuurstof’ geven, meldde premier Rutte gisteren, door hier en daar wat meer mogelijk te maken vanaf begin maart. Dat levert geen luid applaus op in het parlement. Partijen als de PVV, Forum en ook de SGP zetten grote vraagtekens bij noodzaak en nut van de controversiële avondklok, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hameren op snelle heropening van het hoger onderwijs, andere fracties willen dat het kabinet de horecamogelijkheden voorzichtig verkent. ,,Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek”, liet GL-leider Jesse Klaver weten. Hij hamert nu opnieuw op ‘de testsamenleving’: ,,Daar moeten we werk van maken. De r-waarde kan met 0,3 omlaag als we dat doen, dat is iets anders dan lockdownmaatregelen. Waarom kiezen we er niet voor? Hoeveel tests liggen er nu in opslag? Ik denk: een nog langere lockdown kan Nederland niet aan.”

‘Schijnbeweging’

PVV-leider Geert Wilders noemt het ‘halfbakken versoepelingen’: ,,Een schijnbeweging. Het kabinet noemt het een versoepeling. Dat is onzin, Nederland gaat helemaal niet open, we krijgen een paar kruimels. Twee man per verdieping in een winkel? Alleen de kappers kunnen weer iets, contactberoepen. Maar de horeca wordt helemaal vergeten, die mensen stappen nu zelfs naar de rechter!” VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff verdedigde de voorzichtige stapjes van het kabinet: ,,We hadden kunnen wachten tot alles weer kon, tot we veel saldo hebben, maar dan kan alles pas veel later. En een terras zelf is misschien geen groot risico, maar het betekent toch weer extra reisbewegingen, meer mensen op één plek.”

Ambtenaren waarschuwden afgelopen zondag al dat het lastig uit te leggen is als winkelen wel kan terwijl heftige ingrepen als het visiteverbod en de avondklok overeind blijven. ‘Dat is niet goed uitlegbaar’, staat in de memo. Daarbij is het ‘winkelen op afspraak’ ook moeilijk te communiceren: ‘de regels worden complexer, hoe complexer hoe moeilijker uit te leggen’.

