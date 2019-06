Partner woest op spoorloze rijschoolbaas: 'Hij heeft mij ook belazerd, voor 75.000 euro’

Umut Igdir is eigenaar van 123-Theorie.nl en werkt als aanbieder van theoriecursussen samen met Ferry Aalbregt. Klanten die bij zijn rijschool het complete pakket bestellen, kunnen hun theorie halen via het bedrijf van Igdir. ,,Ferry besteedde het theoriegedeelte aan ons uit. Het was een mooie regeling, maar de afgelopen maanden werden de zaken steeds schimmiger.”

Aalbregt betaalde volgens Igdir de facturen niet meer op tijd. ,,Hij kwam met allerlei smoesjes dat zijn bankpas in Spanje geskimd zou zijn. Hij had meer tijd nodig om zijn financiële zaken op orde te krijgen. Geen probleem, dacht ik. Daar had ik wel begrip voor. Maar toen kwam er nog een excuus. En nog een. En nog een. Ik voelde het aan mijn water dat er iets niet klopte.”

‘Spoor van verdriet’

Al sinds februari blijkt Aalbregt geen rekeningen meer te hebben betaald, zo blijkt uit facturen die deze site heeft ingezien. ,,Maar ik ben echt lang niet de enige”, claimt Igdir. ,,Deze meneer heeft een spoor van verdriet achtergelaten. Je wilt niet weten wat voor impact deze zaak heeft. Landelijk, zeg ik je. Het is verschrikkelijk, vooral voor de rijschoolbranche. Dat vind ik misschien nog wel het ergst. En al die kinderen, die zo hard werken en lang spaarden voor hun rijbewijs. Ze zijn het allemaal kwijt, en ik vrees dat ze het niet meer terugkrijgen.”

Voor Igdir was deze week de maat vol. Hij gaf Aalbregt één laatste kans om alle rekeningen in één keer af te betalen, anders zou hij met zijn eigen klanten communiceren dat de rijschool niet te vertrouwen is. ,,En vanaf dat moment begon hij al zijn klanten te mailen en te appen dat ze per direct moesten betalen. Hij hoopte zo voldoende geld bij elkaar te harken om er zo in één keer vanaf te zijn. Het is gewoon crimineel, zeg ik je.”

In de maag

Uit een rondgang van deze site blijkt dat Aalbregt inderdaad diverse klanten vannacht en gisteren nog heeft bericht om zo snel mogelijk geld over te maken, anders zouden komende lessen geschrapt worden. Tientallen klanten maakten daarop meteen het geld over. Soms wel duizenden euro's. ,,En mijn bank kan niets meer voor mij betekenen”, verzucht een van hen.

De politie zit in de maag met de kwestie. ,,Het is voor ons ook allemaal nieuw”, erkent een woordvoerster. ,,Het gaat om een faillissement, dus is het eigenlijk een civiele zaak, maar we krijgen veel telefoontjes van mensen die het gevoel hebben dat ze zijn opgelicht. We gaan het in de gaten houden.”

Bedreigingen

Bij een adres van de rijschoolhouder liepen de gemoederen gisteren hoog op. De politie moest in actie komen na een melding van een betrokkene die beweerde dat boze klanten verhaal kwamen halen. Toen de agenten arriveerden, bleek iedereen weer vertrokken. Op sociale media ontstond later op de dag een heksenjacht op Aalbregt, waarna de politie besloot om een adres van hem in de gaten te blijven houden.