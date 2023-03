‘Partybarones’ (27) mag van oudere zus nog altijd Utrechts kasteel niet in na wild feestje

Bouwbe­drijf stampt auto van brandstof­die­ven aan gort: ‘U speelt voor eigen rechter. Maar daar zijn wij voor’

Er was al zeven keer eerder diesel gestolen uit de hoogwerkers van een bouwbedrijf in Ede. De zoon van een van de eigenaren was het zat en sloopte de auto van de daders. Maar die auto bleek niet van hen. Dit feit, en dat hij besloot voor eigen rechter te spelen, levert de zoon straf op.