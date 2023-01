Passagiersvliegtuig landt vóór de landingsbaan op Schiphol: ‘Dit komt echt bijna nooit voor’

Een passagiersvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft vanochtend een verkeerde landing gemaakt op Schiphol. Daarbij kwam de achterkant van het toestel vóór het verharde deel van de landingsbaan terecht. Hierdoor is er schade ontstaan aan de landingsbaan, bevestigt een woordvoerder van Schiphol. De schade is inmiddels gerepareerd.

Het incident gebeurde op de Schiphol-Oostbaan (22). Bij het landen is de baanverlichting beschadigd geraakt. Inmiddels is de baan weer open. Het is niet duidelijk of er passagiers gewond zijn geraakt. Delta Air Lines is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Schiphol is volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verplicht dit soort incidenten te melden. ,,Bij ons is vanochtend een melding van dit incident binnengekomen. We vinden het de moeite waard om een en ander uit te zoeken. Wat er verder is gebeurd kunnen we vanwege het onderzoek nog niet zeggen.”

Het gaat om een extreem zeldzaam incident, zegt Benno Baksteen, voormalig piloot en ex-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. ,,Ik kan mij niet herinneren dat dit in de afgelopen tien jaar op Schiphol is voorgekomen. Heel vervelend, niemand wilt dat dit gebeurt.”

Baksteen gaat er niet van uit dat de weersomstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld in het incident. ,,Het is wel vaker slechter weer. De OVV zal het incident tot in het detail uitpluizen en vervolgens met aanbevelingen komen.” De piloot van het toestel hoeft geen sancties te verwachten, zegt Baksteen. ,,Het gaat erom dat we er met z’n allen van leren zodat dit in de toekomst niet nog een keer kan gebeuren.”