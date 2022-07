Patiënten mogen langer eten en drinken voor operatie: ‘Energie nodig om te herstellen’

De strikte regels om nuchter te blijven golden voorheen uit voorzorg. Anesthesiologen wilden voorkomen dat patiënten tijdens de narcose moesten overgeven, met het risico dat het braaksel in de luchtwegen terechtkwam. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de maaginhoud na zes uur leeg is, waardoor dat gevaar is geweken. Mensen die langer dan zes uur niet eten, maken juist meer maagsap aan doordat ze honger krijgen. Alleen in uitzonderlijke situaties waarin de maag niet altijd binnen zes uur leeg is, bijvoorbeeld bij ernstige darmontstekingen, kunnen artsen anders beslissen.



Juist bij patiënten die onvoldoende hebben gegeten kan nu worden besloten de ingreep uit te stellen. ,,We kijken goed of mensen niet ondervoed een operatie in gaan. Als dat zo is, willen we eerst de voeding verbeteren”, zegt De Bruin. Want die patiënten hebben een groter risico op complicaties.



De anesthesiologen juichen het toe dat er meer aandacht is voor voeding rondom een operatie. ,,Ik denk echt dat patiënten vroeger minder snel herstelden omdat er te weinig op de voeding is gelet.” Met de juiste voeding kan beschadigd weefsel sneller herstellen, zo is nu de overtuiging. ,,Bovendien helpt dat tegen de misselijkheid na een operatie.”