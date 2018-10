Patiënten Slotervaart wanhopig: ‘Ik ga er gewoon van bibberen’

,,Ik lig hier in een prachtige zaal met bloemen, maar het bekoort me niet’’, vertelt de 89-jarige Alida ‘Ali’ Burink. ,,Ik krijg er stress van. Ik weet helemaal niet waar ik aan toe ben’’, vervolgt Burink op de zevende verdieping van de betonnen kolos in Amsterdam-West. De sfeer is volgens haar ‘heel gespannen’. ,,Het personeel is maar met elkaar aan het discussiëren. Het is echt heel spannend, ik ga er gewoon van bibberen.’’

Maandagochtend stuurde de huisarts Burink, na een val, naar de eerste hulp van het MC Slotervaart. ,,Ze hebben haar meteen gehouden, omdat ze het niet vertrouwden’’, vertelt haar dochter Joke. In korte tijd ging haar moeder twee keer onderuit en haar onderbeen reageert niet meer. De MRI-scan die Burink woensdag zou krijgen ging niet door. ,,Ik maakte nog een grapje: goh hebben ze die scanner nu al geveild?” De scan hebben ze gisteren alsnog gedaan.

Onduidelijk

Vanmiddag deelde het ziekenhuis brieven rond met de mededeling dat ‘het belangrijk is om te weten dat wij goed voor u blijven zorgen’. Volgens de brief, ondertekend door bestuursvoorzitter Mariska Tichem, zijn er goede afspraken gemaakt met ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Een speciaal crisisteam houdt zich bezig met de overplaatsingen.

,,Zij bekijken welke patiënt naar welk ziekenhuis kan en houden daarbij rekening met de individuele zorg van de patiënt’', meldt curator Marc van Zanten. De 74 patiënten die woensdagavond nog in het ziekenhuis lagen, moeten morgen voor 15.00 uur weg zijn. Een deel is al overgeplaatst.



De enkele duizenden poliklinische patiënten worden in de komende weken overgedragen aan andere ziekenhuizen, al is – vanwege de privacywet - nog niet duidelijk hoe dat moet met de patiëntendossiers. Zo tast Hélène de Bruine uit Amsterdam in het duister over een ingeplande operatie voor haar zoon. ,,Moet ik zelf mijn naald en draad meenemen?’’ vraagt ze sarcastisch.

Kwaad

Ook bij Thera Vroege wisselen de emoties zich af. Haar maagverkleiningsoperatie van woensdag werd een dag van te voren afgezegd. ,,Ik sta al sinds juli op de wachtlijst. Mijn nieuwe leven zou beginnen. Ik was in alle staten.” Ze pauzeert even en slikt de tranen weg. ,,Excuus, het zit hoog.” Vroege is 34 jaar en 112 kilo. Na elk dieet vlogen de kilo’s er weer aan. ,,Opereren vond ik een zwaktebod, maar inmiddels weet ik dat er geen andere manier is om weer gezond te worden. Ik wil mijn zoon zien opgroeien.” Vroege woont in Apeldoorn maar meldde zich bij het ver gelegen Slotervaartziekenhuis vanwege de goed aangeschreven obesitaskliniek. ,,Daar baal ik nu van.” Nu het ziekenhuis failliet is, hebben Vroege – en zeker vijfhonderd anderen op de wachtlijst - geen idee wanneer en in welk ziekenhuis ze alsnog geholpen worden.

Volledig scherm Morgen zou de cardioloog het hart van Monique Smit-Janse onderzoeken in het Slotervaart ziekenhuis. Dat gaat nu niet door. © Jean-Pierre Jans Quote Straks kun je alleen nog in een ziekenhuis terecht als je half dood bent Monique Smit-Janse, patiënte Slotervaartziekenhuis Ook Monique Smit-Janse (49), die morgen voor een onderzoek naar de cardioloog moest, werd gisteren afgebeld. De zelfstandige pedicure zit al bijna vier weken thuis. ,,Vorige week overwoog de huisarts me nog naar eerste hulp te sturen vanwege een mogelijke longembolie. Nu denk ik: had dat maar gedaan. Ik wil aan het werk.’’



De Amsterdamse kreeg te horen dat het OLVG in Amsterdam ‘al vol zit’. ,,Ik kan eventueel naar een nieuw ziekenhuis bij Sloterdijk. Ik heb geen idee hoe het heet. Een Turks ziekenhuis, iets met ‘dem’.” Ze doelt op de Turkse zorgverlener Acibadem dat internationaal 21 ziekenhuizen en 16 medische centra heeft. ,,Dat het Turks is maakt mij niet uit: ik neem aan dat ze net zo aardig zijn. Ik hoop alleen dat ze het wel goed uit kunnen leggen. Je hart is toch een belangrijk onderdeeltje van je lichaam.’’ De pedicure kreeg twee kinderen in het Slotervaart en komt er met haar chronisch zieke dochter. Ze baalt van de sluiting - ‘ik ken het van binnen en buiten’ - en vreest voor verschraling van de zorg. ,,Straks kun je alleen nog in een ziekenhuis terecht als je op de eerste hulp komt en half dood bent.’’