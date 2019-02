Patricia Paay knokt vandaag in de rechtbank om haar schadeclaims te mogen houden

Patricia Paay komt financieel steeds verder in de problemen. In de rechtbank in Breda knokt zij vandaag om de schadeclaims te mogen houden die ze heeft ‘gewonnen’ in haar rechtszaken tegen GeenStijl en Johan Vlemmix. Het administratiekantoor Osuro uit Leiderdorp zegt nog iets meer dan 105.000 euro te krijgen, onder meer voor alle juridische kosten die Paay heeft moeten maken.

Het bedrijf heeft beslag laten leggen op de claims. Daardoor kúnnen de website GeenStijl en ondernemer/entertainer Johan Vlemmix de claims die zij aan Paay moeten betalen wegens smaad en laster, niet eens aan haar overmaken. Als de rechter in Breda beslist dat de vorderingen van Osura uitvoerbaar zijn, krijgt Paay geen euro van de schadeclaims in handen. De bedragen - 30.000 euro van GeenStijl en 2000 euro van Vlemmix - gaan dan rechtstreeks naar de bankrekening van Osura. En daarmee is dan pas een derde van de totale schuld van Paay betaald.

Kleinere bedragen

Voormalig zanger, BN’er en televisiepersoonlijkheid Patricia Paay (69) is de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege rechtszaken. Zo eiste ze enorme schadeclaims van onder meer website GeenStijl voor het verder verspreiden van haar uitgelekte privé-plasseksfilmpje en van Johan Vlemmix die het plan had sekspoppen van Paay op de markt te brengen. De rechter wees vaak veel kleinere bedragen toe dan was geëist: 30.000 euro van GeenStijl en 2000 euro van Vlemmix, plus proceskosten. Laatstgenoemde gaat overigens nog in hoger beroep.

Bovendien moest Paay zich ook laten vertegenwoordigen in strafzaken tegen de verspreiders van het plasseksfilmpje en voerde ze een juridisch gevecht met een voormalige zakenpartner over haar bijdrage aan een pantylijn onder haar naam. In die zaak claimde ze meer dan een ton aan inkomsten, maar dat verloor ze.

Zoon

Patricia Paay kon de juridische kosten jarenlang lenen van administratiekantoor Osura omdat zij goed bevriend was met de voormalige baas van dat bedrijf. Die bestuurder is echter niet meer in functie waardoor Osuro nu het geleende geld terugvordert. Het gaat om drie leningen van bij elkaar 80.000 euro. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot boven de 105.000 euro. Geld dat overigens voor meer doeleinden is gebruikt dan alleen juridische hulp.

De ex-baas van Osuro is gedwongen uit zijn functie gezet door zijn zoon, naar het schijnt omdat het bedrijf zelf ook in financiële problemen is gekomen. De vader van de nieuwe eigenaar van Osuro is nog steeds bevriend met Paay. In de stukken die zijn ingediend over deze financiële strijd wordt ook gesproken van een ‘niet zakelijke’ overeenkomst tussen Paay en de voormalige baas van Osuro. Patricia zelf beroept zich daar ook op: zij beweert dat er geen sprake is van een officiële lening maar meer van een vriendendienst. Ook zegt ze dat een deel van het geld al is terugbetaald. Paay zelf vindt dat ze de dupe aan het worden is van een familieruzie over geld.