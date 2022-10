Patrick woont al sinds juli in zijn kleine Seat: ‘Ik heb hier alles joh’

Buikpijn als je de telefoon op moet nemen: angst op het werk komt vaker voor dan we denken

Angst kan mensen flink dwarszitten, ook op het werk. Toch praten we daar niet zo makkelijk over als bijvoorbeeld over stress, ziet auteur Jolein de Rooij. Zij sprak de afgelopen jaren met meer dan 40 Nederlanders die angstig waren op hun werk. In Nooit meer bang op je werk zijn hun verhalen gebundeld, samen met advies van experts.

