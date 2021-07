Paul en Corriene zwommen hun huis uit: ‘Deur ging niet open door al het water dat ertegenaan stond’

Paul Reesink staat op het erf van zijn monumentale woonboerderij De Oliemolen in Heerlen. Op het gezicht van de goedmoedige B&B-uitbater vecht een leger aan emoties om voorrang. Uiteindelijk kiest hij zelf het gevoel uit dat voorlopig de strijd gewonnen heeft: ,,Ik voel me machteloos. Machteloos ja. Dat is het goede woord.”



Om hem heen is het een ravage zoals je die in Nederland maar zelden tegenkomt. Overal ligt modder. Op de witte muren is goed te zien hoe hoog het water gisteren gestaan heeft: anderhalve meter. Pauls vrouw Corriene wijst naar de plek tot waar het water gister bij haar kwam: net onder haar hals.