Paul vindt zakken vol pakketjes, UWV-brieven en rouwkaarten: ‘Werden sommige mensen nog boos ook’

‘Kleine’ Max (6) schittert op World Dwarf Games in oranje: ‘Hij heeft geen ziekte, maar een beperking’

Max Mulder is 6 jaar, maar zijn broertje van 4 is nu al groter dan hij. Max heeft de aandoening achondroplasie en zal als volwassene nooit groter worden dan 1,50 meter. Deze week doet hij mee aan de World Dwarf Games. ,,Dit is zo leuk, sporten en spelen met kinderen die net zo zijn als hij.’’