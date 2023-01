Paula zat samen met 1000 andere reizigers uren vast in pikdonkere trein: ‘Wc tot de rand toe vol’

De trein vertrok rond 18.00 uur vanuit Den Haag richting Enschede. Vlak voor station Gouda kwam de volle trein stil te staan. Een van de reizigers die vast zat, is Paula Zimmerman. ,,We hebben 4,5 tot 5 uur vastgezeten", vertelt ze door de telefoon. ,,In de trein zag je geen hand voor ogen. Omdat de stroom was uitgevallen, was het pikdonker.” Kort voordat ze in Den Haag op de trein stapte, scoorde ze nog een flesje drinken. Een gouden zet, zo bleek achteraf. In de trein was namelijk geen eten en drinken te krijgen.

,,Nadat het drinken op was, moest ik wel naar de wc. Die zat helemaal vol, maar ik ben er gewoon op gaan zitten. Liever een volle wc, dan een volle broek", zegt Zimmerman met een glimlach. De reiziger uit Breukelen spreekt vol lof over de ‘schattige’ conducteur die de reizigers in het begin op de hoogte hield van de stand van zaken. ,,Alleen rond 19.30 uur stopte de informatie.” Zimmerman denkt dat dit te maken heeft met de stroom die uitviel. ,,De trein bestond uit verschillende delen. De conducteur kan natuurlijk niet zomaar van het ene treinstel naar het andere lopen. In het deel waar de conducteur zat, werden de reizigers nog wel voorzien van informatie.”

‘Niemand helpt ons’

Op Twitter regende het klachten van passagiers die net als Zimmerman vastzaten. ‘Niemand helpt ons, we zitten in het donker en zelfs de wc werkt niet.’ Een andere reiziger vroeg zich vooral af of het een mogelijkheid was om pizza's te laten bezorgen of om uit te stappen en zelf naar Gouda te lopen.

Een woordvoerder van de NS melde rond 22.00 uur dat de reizigers uit de treinstellen werden geëvacueerd. Veel reizigers vragen zich af waarom dit zo lang duurde. ,,Het is een complexe situatie. De trein staat op een lastige locatie om weggehaald te worden. Het was in eerste instantie de bedoeling om de trein weg te laten slepen, maar toen werd er nog een defect ontdekt. Hierdoor ging er een streep door dit plan", aldus de zegsvrouw.

Nadat er ‘met man en macht’ werd gezocht naar een andere oplossing, zijn de passagiers na uren wachten geëvacueerd naar een andere trein. ,,We vinden het heel vervelend dat dit zo is gelopen.”

