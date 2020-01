Pedoseksueel en zijn gezin gaan verhuizen na aanslag : ‘Triest, zijn kinderen kunnen hier niets aan doen’

Permanente bewaking voor gezin van Harderwijk­se kindermis­brui­ker na aanslag op woning

15:59 De schrik zit er flink in op de Stakenbergerhout in Harderwijk, nadat er gisteravond een aanslag is gepleegd op de woning van een veroordeelde pedofiel. Onbekenden hebben de achterdeur van het huis opgeblazen. De bewoners waren niet thuis op het moment dat het gebeurde. Voor de buurt is de maat vol.