Pedoseksueel krijgt 4 jaar cel voor misbruik in Thailand en produceren kinderporno

Volgens de rechtbank is bewezen dat Van E. in Thailand in 2012 twee jonge jongens heeft misbruikt. Bovendien keek hij via de webcam mee naar het misbruik van jonge jongens op de Filipijnen en in Duitsland. Minimaal eenmaal betaalde Van E. voor zo'n film, waarin een jongen op de Filipijnen werd misbruikt en waarbij handelingen werden uitgevoerd waar de Nederlander om had gevraagd.



Ook maakte en verspreidde Van E. zelf kinderporno. In 2015 vond justitie in zijn woning tienduizenden foto's en duizenden films met kinderpornografisch materiaal. De Amsterdammer ontkende tijdens het proces seks met kinderen te hebben gehad.