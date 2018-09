Peperdure Maserati in de prak bij ongeluk, bestuurder gewond

Twee auto's zijn met elkaar gebotst op de Marinus van Meelweg in Eindhoven, waarna ze in de voortuin van een bedrijf terecht kwamen. Een van de beschadigde auto's is een peperdure Maserati Levante van 133.000 euro. De bestuurder hiervan kwam bekneld te zitten en moest na bevrijding mee naar het ziekenhuis.

De beknelde Maserati-bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is door het ongeluk zo gewond geraakt, dat het ambulancepersoneel hem eerste hulp verleende en daarna meenam naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere zwaarbeschadigde auto is ongedeerd gebleven. Deze auto is een taxi.

De Maserati Levante, een dieselauto uit 2017 van 133.000 euro, is behoorlijk beschadigd. De voorbumper ligt er voor een deel af, het linkervoorwiel is half omgeklapt en in de linkerzijde van de auto zitten veel deuken en krassen.

Tot tweemaal toe auto in voortuin bedrijf

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.Wat wel duidelijk is, is dat een maand geleden op precies dezelfde locatie een ongeluk gebeurde op de kruising van de Marinus van Meelweg en de Henri Wijnmalenweg. Ook toen kwam een auto in de voortuin van het bedrijf terecht.

De politie doet onderzoek naar het ongeval.

