Peter Gillis snapt weinig van kritiek op Marina Beach: ‘Het is een chalet, geen vijfsterrenhotel’

Nelique, Paula, Melanie en Isabelle staan aan jouw bed als je corona hebt. ‘Deze golf is zwaar­der’

Ze zagen de coronagolf al van verre aankomen. ,,Daar gaan we weer”, verzuchten Nelique, Paula en Isabelle. Natuurlijk, of je gevaccineerd bent of niet, ze helpen iedereen. Geen twijfel. ,,Maar dat er nog steeds mensen zijn die zeggen dat corona een griepje is... Dat maakt het mentaal zwaar.”

16 november