Peter Gillis verliest horecavergunning voor Vakantiepark Arnhem

Met videoRealityster en campingmiljonair Peter Gillis is zijn horecavergunning kwijt voor Vakantiepark Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch trekt deze vergunning in omdat er een ernstig gevaar bestaat dat het park gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten. Marcouch wijst daarbij op aantijgingen voor belastingfraude.

Gillis bezit een café-restaurant en een snackbar op het Oostappen Vakantiepark Arnhem. Direct gevolg van het besluit is dat deze horecaondernemingen dicht moeten. Gebeurt dat niet dan wordt een dwangsom opgelegd.

De parken van Gillis liggen al geruime tijd onder vuur. Burgemeesters van tal van gemeenten stelden een grootschalig onderzoek in naar de handel en wandel van Gillis. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ondermijning en stelselmatig de wet overtreden.

Massale invallen door de Fiod

Vakantiepark Arnhem kwam geregeld in het nieuws vanwege illegale permanente bewoning. Ook zou er jaren geleden sprake zijn geweest van illegale prostitutie, drugscriminaliteit en vechtpartijen. De Fiod deed op 21 mei 2019 een inval op acht locaties van de parken van Gillis, met tweehonderd medewerkers. Inmiddels wordt hij officieel verdacht van belastingfraude.

Voor Marcouch waren de berichten over de vermeende misstanden aanleiding om de horecavergunning te onderzoeken. ,,Het probleem is dat je voor de exploitatie van een recreatiepark geen vergunning nodig hebt”, benadrukte Marcouch in 2022 aan tegenover de gemeenteraad van Arnhem. ,,Het enige waar Vakantiepark Arnhem wel een vergunning voor heeft, is de horeca.”

Marcouch liet een onderzoek naar Gilles en diens bedrijf instellen voor de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.) Dat leverde een advies op om de horecavergunning in te trekken. Dat advies maakt melding van een reeks aanwijzingen van strafbare feiten.

‘Opzettelijk en onjuist aangifte doen van belasting’

Zo zou de Oostappen Groep BV van Gillis zich schuldig hebben gemaakt aan ontduiking van verschillende soorten belasting. De aantijging varieert van ‘het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte’ tot weigering om loonheffingen en omzetbelasting te betalen over een reeks van jaren. Er is een dossier opgebouwd over de jaren 2014 tot en met 2021, zo blijkt uit de toelichting bij de beslissing van Marcouch.

De navordering van de belasting bij de Oostappen Groep B.V is opgelopen tot bijna 6 miljoen euro, exclusief boetes en belastingrente. ‘Dit bedrag zou zonder verjaring nog veel groter zijn’, vervolgt de toelichting. Ook zijn er aantijgingen over valsheid in geschrifte en overtreding van de wet wapens en munitie. Marcouch stelt dat Gillis ‘slecht levensgedrag’ tentoon spreidt.

Marcouch heeft Gillis in maart laten weten dat hij voornemens was om de horecavergunning in te trekken. Gillis heeft via een advocaat bezwaar gemaakt, maar Marcouch ziet in dat bezwaar geen reden om zijn besluit te herzien. Volgens de burgemeester zijn de gevolgen van zijn besluit voor de exploitatie van het vakantiepark beperkt. ‘Gasten die op het vakantiepark verblijven zijn niet gebonden aan de desbetreffende horeca. Zij kunnen ook elders in de gemeente gebruik maken van het ruime aanbod.’