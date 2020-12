Peter R. de Vries: Dreiging kwam eerst bij ons binnen

,,Ik kan niet zeggen hoe of wat, maar dat verhaal is bij ons binnengekomen. Wij vonden het er nijdig, serieus uitzien. We hebben bevoegde instanties daarover geïnformeerd en gezegd: kijk daar eens naar.’’

Later hoorden de advocaten en De Vries van de NCTV dat de door hen ontvangen info bevestigd kon worden. ,,Maar als je dan aan ze vraagt hoe dat precies zit, dan krijg je niets te horen’’, aldus De Vries over de NCTV.

Eerder vrijdag meldde De Telegraaf dat de advocaten en De Vries gevaar lopen wegens hun rol in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, die met zestien medeverdachten en B. als kroongetuige terechtstaat in het Marengo-proces.

Schouten zei vandaag tegen deze site dat de beide raadslieden zo’n twee maanden geleden te horen kregen dat ze op een dodenlijst staan. In het programma Op1 bevestigden de advocaten dat vrijdagavond nog eens. ,,Er is niet een echte lijst maar er is kennelijk wel informatie die is opgepikt door de politie waaruit blijkt dat er wellicht een liquidatie-opdracht is gegeven of zoiets’’, aldus De Jong.