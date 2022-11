Peter R. de Vries Foundation looft een ton uit voor oplossing moord Rosleny Magdalena

,,Deze zaak heeft de potentie om opgelost te worden,” zegt directeur Kelly de Vries in het kantoor van de Peter R. de Vries Foundation. ,,Dat gevoel had mijn vader ook."

Tegenover haar zit Shulesca de la Croes. Zes jaar geleden werd haar nicht Rosleny Magdalena doodgeschoten. ,,Ik was 16 toen het gebeurde,” vertelt ze. ,,Ik kan het geen plek geven. Ik weet nog steeds niet waarom het is gebeurd en wie het heeft gedaan. Ik kan er niet mee leven, omdat ik niet weet waar ik mee moet leven.”

Vier jaar geleden stuurde ze Peter R. de Vries een mail waarin ze haar ongerustheid uitsprak over het feit dat er nog steeds geen doorbraak was in de zaak. Een dag later nam de misdaadverslaggever contact met haar op. Daarna hielden de twee nauw contact. Tot zijn dood bleef De Vries aandacht vragen voor de zaak.

Shulesca de la Croes en Kelly de Vries bij de fietsersbrug waar Rosleny Magdalena in 2016 werd vermoord.

Schoten

De moord vond plaats op 17 november 2016. Omstreeks kwart over acht die ochtend hoorden omwonenden schoten bij de fietsersbrug bij de Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost. Bij de meldkamer van de politie kwam het bericht binnen dat er een gewonde vrouw bij de brug lag. Hulpdiensten probeerden de 28-jarige Magdalena nog te reanimeren maar het mocht niet baten.

Op camerabeelden die de politie later opvroeg is te zien hoe Magdalena eerder die ochtend door Zuidoost fietste met haar dochtertje van zes jaar in het kinderzitje achterop. Nadat ze het kind naar school had gebracht, fietste ze terug naar haar huis. In de omgeving van het Holendrechtplein leek ze op bewakingsbeelden door een fietser in een regenpak gevolgd te worden.

In tv-programma Opsporing Verzocht werden tot tweemaal toe beelden van de mogelijke dader getoond. Ook loofde het Openbaar Ministerie 15.000 euro uit voor de gouden tip. Hoewel er tientallen tips binnenkwamen werd de zaak nooit opgelost. De la Croes wijt dat mede aan de zwijgcultuur in Zuidoost. ,,Je snitcht niet. Dat is helaas hoe het is in Bijlmer.”

Rosleny Magdalena.

Even was er hoop toen er, begin dit jaar, iemand werd opgepakt in de zaak. Diegene is inmiddels weer op vrije voeten.

Fietser in regenpak

De Peter R. de Vries Foundation hoopt door middel van het uitloven van geldbedragen vermissings- en moordzaken op te lossen. ,,We loven 100.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de veroordeling van de dader,” zegt Kelly de Vries. ,,Dat komt dus bovenop het bedrag dat justitie uitlooft. Omdat we denken dat de fietser in het regenpak van groot belang is in de zaak, is er daarnaast een beloning van 25.000 euro voor de identiteit van die persoon.”

De Vries erkent dat dat minder is dan het bedrag dat de stichting uitkeert in vermissingszaken. Zo keert de foundation een kwart miljoen euro uit voor de gouden tips in de zaken van de verdwijningen van Jaïr Soares en Germa van den Boom. ,,Dat komt omdat dat moeilijkere zaken zijn,” zegt De Vries. ,,Ze zijn langer geleden en gaan om vermissingen. We hopen dat 100.000 euro genoeg is om iemand over de streep te trekken in deze moordzaak.”

,,Ik hoop dat het bedrag nu het verschil zal maken,” zegt De la Croes. ,,De 15.000 euro die justitie heeft uitgeloofd is voor een normaal mens misschien veel, maar voor een dader niet. Met het bedrag dat de stichting nu uitlooft kan je een hoop doen.”

Stille tocht

Donderdagavond is er een stille tocht gehouden bij de plek waar Magdalena is vermoord. Nabestaanden vertelden daar hoe ze de afgelopen zes jaar hebben beleefd. ,,Ik zal niet rusten voordat de zaak is opgelost,” aldus De la Croes.

De voorwaarden voor de beloningen zijn terug te vinden op de website van de Peter R. de Vries Foundation. Daar kunnen mensen ook anoniem hun tip achterlaten.