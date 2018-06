Petitie om alsnog diploma te geven aan leerlingen Maastricht al ruim 10.000 maal getekend

De 354 leerlingen van VMBO Maastricht zijn volgens de ondertekenaars het slachtoffer geworden van een school die ,,ernstig heeft gefaald''. Leerlingen hebben volgens de ondertekenaars zichzelf voorbereid op de landelijke examens om die vervolgens met succes af te ronden. Dit ondanks het falen van de school en ,,met een zelfstandigheid vergelijkbaar met hogere opleidingniveaus''.

Volgens de ondertekenaars is een examen niet bedoeld om te om te controleren of de school alle verplichtingen is nagekomen, maar om te toetsen of de leerling de lesstof beheerst. Om die reden moet de minister het diploma toekennen, zodat iedereen verder kan, vinden zij.

Juridische stappen

Zo'n veertig ouders van leerlingen van de eindexamenklassen van het VMBO Maastricht overweegt juridische stappen. Een advocatenkantoor bekijkt hoe de school aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeldig verklaren van het eindexamen van 354 leerlingen.

Vrijdag kregen de leerlingen van de school in Maastricht te horen dat hun examens ongeldig waren verklaard. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die naar de inspectie stapte. Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de schoolexamens, de examens die aan het centraal examen voorafgaan, niet of onjuist afgenomen. Ook zouden er fouten zijn gemaakt in de registratie.

Herexamens

Leerlingen van de VMBO Maastricht die herexamens moeten doen voor het schoolexamen en het landelijk eindexamen, krijgen de uitslag uiterlijk 31 augustus te horen. Dat maakte het schoolbestuur gisteravond in een mail aan ouders bekend. Het nieuwe schooljaar voor het vervolgonderwijs begint in Limburg overigens al op 20 augustus.

VMBO Maastricht heeft contact opgenomen met aansluitende opleidingen om te bekijken of er mogelijkheden zijn om toch te starten met de vervolgopleiding. ,,Uitgangspunt is echter, dat je zonder diploma niet kunt beginnen aan je vervolgopleiding'', aldus de school.