Petra zag man die haar als 15-jarig meisje misbruikte als monster, tot ze tegenover hem zat

Jevainey (14) botste per ongeluk tegen een man aan: ‘Nog voor ik sorry kon zeggen sloeg hij’

2023 begint heel beroerd voor de Rotterdamse Jevainey (14). Zij wilde afgelopen donderdag naar de winkel met een vriendinnetje, stootte per ongeluk tegen een volwassen man aan en kreeg vervolgens een knal van jewelste van hem. De tiener is bont en blauw en in shock, net als haar moeder. Het gezin zou nieuwjaarsdag nota bene wijden aan het goede doel, maar zat in plaats daarvan in het ziekenhuis.

3 januari