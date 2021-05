Peuter gewond geraakt bij schietpartij Amsterdam door een verdwaalde kogel

Op foto’s is te zien dat er lang onderzoek werd gedaan bij een buggy die binnen de afzetting bleef staan, maar vanwege het onderzoeksbelang wil de politie niet zeggen of het slachtoffer in de kinderwagen zat.

In de K-Buurt rondom Kraaiennest zijn vaker geweldsincidenten. In juli 2019 werd de crimineel Inchomar Balentien (33) doodgeschoten naast het metrostation.

Diverse organisaties die actief zijn in de buurt schrijven in een gezamenlijk persbericht dat het geweld moet stoppen. Volgens hen doet de buurt er alles aan om het geweld te voorkomen. Zo is er een jongerencentrum in aanbouw, zijn er dagelijks oppasmoeders in de speeltuin en wordt er iedere dag voorgelezen. ‘Intussen worden op een steenworp afstand de kinderen neergeknald. Dit moet stoppen’, schrijven ze.