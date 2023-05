Pieter (25) ging stappen, werd verliefd op Merel en kon haar niet meer vinden

De twee dansten en dronken tot na sluitingstijd in de Sissi’s in Amsterdam. ,,Ze had iets excentrieks, iets heel unieks’’, zegt Pieter. Nadat de feestgangers een tosti hadden gehaald in Amsterdam-Noord, bracht Pieter de Rotterdamse naar het station. Ze namen afscheid met een knuffel en een kus op de mond.

Geen gemiste oproep

Merel vroeg Pieter om zijn nummer. De twee besloten om dat in Merels mobiel te zetten. Pieter denkt dat hij het verkeerde nummer heeft ingetikt, want hij heeft zichzelf nog met haar telefoon gebeld. Zijn telefoon was toen leeg, maar nadat zijn mobieltje weer opgeladen was, zag hij geen gemiste oproep. Hij was haar kwijt.

Hij deelde een bericht op Facebook. ,,Ik heb jullie hulp nodig’’, opent Pieter. ,,Ik zou het jammer vinden als zoiets misloopt door zo’n lullige fout.’’

Niet geïnteresseerd?

Hij heeft gebeld met zijn provider. ,,Als ik gebeld heb, zeiden ze, zou ik een gemiste oproep moeten hebben of een voicemail-bericht, maar beide heb ik niet.’’

Maar wat nou als ze gewoon niet geïnteresseerd was? ,,Dan houdt het op, helaas’’, reageert Pieter. ,,Vrouwen, je weet het niet, hè.’’ Wel heeft Pieter goede hoop om haar nog te vinden: ,,Het is een kleine wereld. Ze is een bloedmooie vrouw van 1,83 met donkerblond haar, die vind je niet overal.’’

Hij vond haar wel. Merel heeft zich na de oproep gemeld.

Volledig scherm Facebookbericht van Pieter in zijn zoektocht naar de Rotterdamse Merel. © Facebook



