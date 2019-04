Pijnlijk wirwar rond politiemol Donovan A.

In een politiekorps dat om steeds meer diversiteit vraagt, werd Donovan A. - homoseksueel, getrouwd en met Surinaamse roots - een kroonjuweel genoemd. Kritiek op de medewerker Facilitaire Diensten, die ook regelmatig als politie-inspecteur de straat op ging, lag daarom gevoelig. Toch werd maanden geleden ontdekt dat A. verdacht gedrag vertoonde. Volgens bronnen snuffelde hij wel erg vaak in de politiesystemen.

Dus startte de Rijksrecherche toen in het geheim een onderzoek naar A., zonder dat zijn directe collega's het in de gaten hadden. Die zitten de dag voor zijn arrestatie, dinsdag 5 maart, nog met hem te grappen in het hoofdkwartier van de Nationale Politie in Den Haag. Ze kennen Donovan als een vrolijk en vriendelijk mens met normbesef. Niemand die bij hem een dubbelleven zoekt.

Toch doet Donovan A. er, naast zijn politiebaan, van alles bij. Behalve dat hij jarenlang een entertainmentbedrijf en een beveiligingsbedrijf onder de naam Mr Don runde, blijkt hij medebestuurder te zijn van een bv die gelinkt is aan een bemiddelingsbureau voor appartementenverhuur. Dat is waardoor uiteindelijk alle alarmbellen bij de politie afgaan.

De financiële recherche is in 2018 een verhuurder op het spoor van 'spookwoningen', appartementen op naam van stromannen, die gebruikt worden door zware drugscriminelen. In november vorig jaar doet de politie een inval in een appartementencomplex in Den Haag Ypenburg. De politie vindt er drie ton aan contant geld, een vuurwapen en munitie. Twee Surinaamse broers worden geboeid en geblinddoekt afgevoerd: Robby en Anil S.

De opwinding bij de rechercheurs is groot als in de wirwar van bedrijfjes rond de spookwoningen ook een bedrijf op naam van politieman Donovan A. wordt gevonden. Deze blijkt tussen 2016 en 2018 mede-eigenaar te zijn geweest van een bedrijf dat nu wordt verdacht van het beheer van spookwoningen.

Safe houses

Het bedrijf in woningbemiddeling wordt volgens stukken van de Kamer van Koophandel geleid door Satishkoemar F., die nu geldt als hoofdverdachte. Pijnlijk voor de politie is dat dit bedrijf ook is ingeschakeld voor het vinden van safehouses voor onder meer bedreigde politici, zoals de Telegraaf ontdekte.

Bij nieuwe invallen begin maart, als ook Donovan A. wordt gearresteerd, wordt pas de volle omvang van de zaak duidelijk. Agenten kijken hun ogen uit als ze stuiten op 7 miljoen euro in cash, een enorme stapel papiergeld. Daarnaast vinden ze twee vuurwapens van het type Walther P99Q, waarmee ook agenten zijn uitgerust.

Wapenroof

Onderzoek wijst uit dat het om gestolen overheidspistolen gaat. Bij een inbraak in juli 2018 zijn in een wapendepot van Justitie in Zutphen 25 van deze Walthers geroofd. Het vermoeden is dat het een inside job betreft. Het alarm was uitgeschakeld, waardoor de inbrekers op hun gemak alle wapenkluizen konden openbreken.

Ondertussen doet de politie ook onderzoek naar de broers Robby en Anil S., die in november waren opgepakt. Het zijn allesbehalve muurbloempjes: Robby speelt in de band Xqlusiv en ook Anil zit in een band. Beiden spelen op Surinaams-Hindoestaanse feesten in Den Haag. Het zijn feesten waar soms wel 2500 bezoekers op afkomen, zegt een dj uit die wereld. Een plaatsje aan een viptafel begint bij 250 euro. ,,Een beetje patsen hoort er wel bij op die feesten."

Maar Anil is ook geen onbekende in de onderwereld. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) krijgt vorig jaar informatie binnen dat hij betrokken zou zijn bij een cocaïnelijn van Suriname naar Antwerpen. Een ander verhaal dat bij de politie binnenkomt, is dat muzikanten na optredens in Suriname cocaïne mee naar Nederland nemen.

Bouterse

De band Xqlusiv van Robby S. treedt regelmatig op in Club Cacao in Paramaribo. Volgens een politiebron treffen grote Surinaamse cokehandelaren elkaar in die club. De eigenaar zou bovendien nauw contact hebben met een van de machtigste vastgoedondernemers in Suriname, iemand dichtbij de regering-Bouterse. Daarmee heeft de toch al supergevoelige zaak er een politieke dimensie bij gekregen.

De vraag is hoe diep politiemol Donovan A. zit in de criminele netwerken van verhuurpraktijken aan criminelen, cocaïnetransporten uit Suriname en gestolen justitiewapens. Heeft hij zich per ongeluk in een wespennest gestoken, of had hij weet van de topcriminelen in de spookwoningen waaraan hij verbonden was? In politiestukken staat dat de in augustus 2018 doodgeschoten crimineel Karel Pronk, alias de Haagse Holleeder, in een van de spookwoningen verbleef. Volgens bronnen zijn er aanwijzingen dat Donovan A. actief was voor de criminelen in de spookwoningen. Zo zou hij van mensen uit hun omgeving, voordat ze naar Suriname reisden, de criminele antecedenten hebben gecheckt.

De hele zaak is al met al bijzonder pijnlijk voor de politie. De spookwoningen zijn een exces van de vermenging van boven- en onderwereld, die de politie juist zo hard probeert aan te pakken. Dat een collega dichtbij de korpsleiding in die wereld actief is, steekt.