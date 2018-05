Piloot omgekomen na neerstorten sportvliegtuigje bij Breda Airport

Het toestel, een reclamevliegtuigje, kwam rond 11.00 uur in de buurt van het kleine vliegveld in Bosschenhoofd terecht in een weiland langs de A58 en vloog in brand.



Wat precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Brandweer en ambulancepersoneel plus een traumahelikopter zijn aanwezig. Rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien.



Ruim een week geleden kwamen ook al twee mannen om het leven toen hun vliegtuigje neerstortte in het buitengebied van Stolwijk (Zuid-Holland).