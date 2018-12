Pim uit Den Bosch wint ruim 2,3 miljoen dollar met online pokertoernooi

Professioneel pokeraar Pim de Goede heeft gisteren onder zijn alias ForMatherRussia 2.309.995 dollar bij elkaar gepokerd; omgerekend ruim twee miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat een Nederlander ooit bij elkaar speelde in een online toernooi. Hij won ‘slechts’ 19.949 dollar minder dan de nummer één.

Pim de Goede (31) komt oorspronkelijk uit Den Bosch, maar woont om belastingtechnische redenen al jaren in Malta, samen met nog een groepje andere Nederlandse pokeraars. Hij speelt dan ook onder de Maltese vlag. Volgens Pieter Salet, eigenaar van Pokercity.nl, is hij geen onbekende in de pokerwereld. ,,We volgen hem al langer, maar nog nooit won hij zo'n grote prijs. Het is echt een enorm bedrag. De laatste keer dat een Nederlander zó'n grote prijzenpot won, was afgelopen september. Een speler met de bijnaam ‘wann2play’ won toen het wereldkampioenschap online poker voor 1.158.384 dollar. In 2017 werd Steven van Zadelhoff wereldkampioen online poker voor ruim 1,6 miljoen dollar.’’

Het toernooi waar Pim het enorme bedrag wist te winnen, Partypoker Millions Online, gaat tot nu toe de boeken in als het toernooi met de grootste online prijzenpot ooit. ,,Het is heel exclusief’’, vertelt Salet. ,,Alle spelers leggen 5300 dollar in. In totaal is 4376 keer het startbedrag ingelegd. De organisatie had beloofd dat er vooraf zeker twintig miljoen dollar te verdelen was. Door het hoge aantal deelnemers lag de prijzenpot daar ruim boven, met 21.835.000 miljoen dollar. Verreweg de grootste online prijzenpot ooit. Het vorige record stamt uit 2010, toen was er ruim twaalf miljoen dollar te verdelen.’’

De Goede zelf vindt zijn winst ‘unreal’, zegt hij in een reactie aan de website Pokernews.com. ,,Het is een hele onwerkelijke ervaring. Het is moeilijk om te beschrijven hoe je op dat moment op je stoel zit. Helemaal als het zo fantastisch gaat. Ik kwam echt in een flow.”

Hoeveel mensen er precies meededen aan het toernooi is niet exact bekend, legt Salet uit. ,,Als je in het begin van het spel afvalt, mag je je tot een bepaald moment weer opnieuw inkopen. Sommige mensen zullen dus twee keer of meer de inleg hebben betaald. Op een bepaald moment sluit het, en lig je er voorgoed uit als je afvalt. Ik denk dat er zo'n 3500 spelers aan mee hebben gedaan.’’

Het toernooi kende in totaal 500 betaalde plekken, wat inhoudt dat iedereen die bij de laatste 500 zit, sowieso een prijs pakt. ,,Voor nummer 500 betekent dat waarschijnlijk een prijs van zo'n 11.000 dollar.’’

Chipcounts

De Goede, die verloofd is met een professioneel tafeltennisster uit Slovenië, eindigde het voor hem zeer verdienstelijke toernooi uiteindelijk als tweede. Vlak onder de Portugees Manuel ‘Sheparentao’ Ruivo, die overigens onder Nederlandse vlag speelde. Ruivo ging ervandoor met 2.329.944 miljoen dollar, net iets meer dan De Goede.

Het toernooi eindigde gisteren met een ‘deal op basis van chipcounts’, wat betekent dat de laatste twee spelers het op een deal gooien, en dat degene die op dat moment de meeste chips heeft, wint.

De totalen prijzenpot die De Goede in zijn gehele pokercarrière online bij elkaar heeft gespeeld staat nu op zo'n 6,2 miljoen dollar. ,,Hij speelt ook live toernooien, aan een fysieke pokertafel, maar focust zich voornamelijk op online’’, vertelt Salet.

Wat De Goede met het grote geld gaat doen, weet hij nog niet, vertelt hij tegen PokerNews. ,,Het komt wel op een goed moment. Ik heb dit jaar een heel tumultueus jaar gehad, financieel. Ik heb letterlijk vorige week pas mijn appartement betaald dat ik hier op Malta heb gekocht. Dus het komt wel even heel goed uit. Ik denk dat ik hier nog maar een appartement ga kopen”.

