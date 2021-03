Pinguïns langs provinciale weg in Drenthe verrassen automobilisten en politie

Coronavirus LIVE | Sekswer­kers vragen om aandacht in Den Haag, Italië verlengt maatrege­len tot na Pasen

20:54 Niet alleen de horeca kwam vandaag in actie tegen de coronamaatregelen. In Den Haag lieten ook sekswerkers horen en zien dat ook zij graag weer aan de slag willen. Een peepshow op wielen trok bijzonder veel bekijks in de Hofstad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 4032 nieuwe coronabesmettingen te hebben geregistreerd. Het aantal gemelde sterfgevallen stijgt met 66. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.