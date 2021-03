Pinkpop mogelijk verplaatst naar augustus

VIDEO Koeien sterven pijnlijke dood door scherp afval: gelukkig heeft boer Arie een maagmag­neet

19:43 Boer Arie Vaandrager uit Hellevoetsluis verloor drie jaar geleden drie koeien in een paar weken tijd. De oorzaak? Vlijmscherpe stukjes van frisdrank- en bierblikjes die via gemaaid gras in het veevoer terechtkwamen. Hij juicht de invoering van statiegeld op blikjes toe, maar tot die tijd heeft hij een oplossing gevonden: de maagmagneet. Al is die nog steeds niet zaligmakend. ,,Het echte probleem ligt bij mensen die hun troep op straat blijven gooien.’’