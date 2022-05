Plots staat Lourens oog in oog met een walvis bij Westkapelle: ‘Het was schitterend, maar ook best link’

met videoLourens Janisse wist niet wat hij zag tijdens een vistochtje maandagmorgen op de Noordzee voor de kust van Westkapelle. Vanuit het niets dook ineens een bultrug walvis op uit het water. Janisse pakte meteen zijn telefoon om het dier vast te leggen. ,,Hij zwom naar ons toe, maar we waren ook wel wat angstig. Ons bootje is niet zo groot en we waren drie à vier kilometer uit de kust.”

Janisse schat dat de walvis zo’n 10 a 13 meter lang was. ,,Ik was samen met mijn maat Rens Verdonk gaan vissen, dat doen we wel vaker. Opeens hoorden we een klap op het water en zagen een enorm obstakel. We zijn er toen naartoe gevaren want we konden het geluid niet thuisbrengen. Toen zagen we de spuit en hoorde je het dier ademhalen.”

Dat Janisse unieke beelden in handen had, had hij meteen door. ,,Ik had ze op Facebook gezet en kreeg meteen veel reacties. Daarna pikte ook SOS Dolfijn het op.” Volgens het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee komen bultrugwalvissen sinds deze eeuw vaker op bezoek in de Noordzee. ,,Het is dan ook geen reden tot zorg. Bultruggen zijn avontuurlijk en redden zich goed in ondiepe wateren.” SOS Dolfijn is benieuwd of de walvis vaker is gespot en roept mensen op dat te melden op waarneming.nl

Janisse hield aan zijn vistochtje, naast deze unieke ontmoeting, nog een zeebaars over. ,,Maar dat is maar bijzaak. Het was een schitterende ervaring. Dolfijnen en zeehonden zien we wel vaker, maar dit maak je niet elke dag mee. Ook al was het achteraf best link vanwege het kleine bootje waar we in zaten.”

Volledig scherm De bultrug walvis © Lourens Janisse

Volledig scherm Lourens Janisse ving eerder al eens een haai voor de Zeeuwse kust © Lourens Janisse