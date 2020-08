Plots zagen we het gezicht van de activisten, en dat zag er op zijn zachts gezegd niet fraai uit

Update Politie: Duitse Mazda zeer waarschijn­lijk betrokken bij doodrijden meisje Marken

20 augustus De in beslag genomen grijze Mazda3 is zeer waarschijnlijk betrokken bij het dodelijk ongeval in Zuiderwoude, waarbij op 25 juli de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam. Dit blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten van het NFI. Het gaat om een Duitse auto. De inzittende(n) van de auto zijn nog niet verhoord. Hun betrokkenheid wordt op dit moment onderzocht.