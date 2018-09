PO in Actie zet strijd voor leerkrachten op lager pitje

Dat hebben de leden van PO in Actie vanavond besloten tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Ze stemden in met een voorstel van de oprichters Jan van de Ven en Thijs Roovers. Tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben ze hun taak als gezichten van actievoerende leraren officieel neergelegd. Na ruim anderhalf jaar in een achtbaan te hebben gezeten, is het tijd voor rust. ,,We blijven op de achtergrond betrokken, maar willen nu echt meer tijd besteden aan onze gezinnen,'' zegt Van de Ven.

De protesterende basisschoolleraren vonden elkaar bijna twee jaar geleden via een blog dat ze los van elkaar schreven. Ze stelden de grote salariskloof met het voortgezet onderwijs aan de kaak. Een derde meester, Paul de Brouwer, startte het platform PO in Actie op Facebook. In een mum van tijd schaarden zich 45.000 leraren zich achter het drietal om te strijden voor eerlijker salarissen en verlaging van de werkdruk.

PO in Actie kreeg tienduizenden leraren op de been in het Haagse Zuiderpark.

In het heetst van de strijd, nu bijna een jaar geleden, lukte het PO in Actie ruim 60.000 boze leraren naar het Zuiderpark in Den Haag te krijgen voor een megaprotest. Hoewel ze om 1,4 miljard euro vroegen, kwamen ze niet verder dan de helft. PO in Actie beseft dat het via minister Arie Slob niet gaat lukken de andere helft te bemachtigen. ,,We hoeven niet meer bij hem aan te kloppen. Hij zegt steeds dat zijn portemonnee leeg is. We doen nog één poging om die portemonnee op een andere manier gevuld te krijgen,'' aldus Van de Ven.

Protestmars

De meester doelt op een grote protestmars die PO in Actie samen met personeel uit de (jeugd)zorg, van de politie en defensie op 2 oktober houdt. PO in Actie heeft werknemers in de publieke sector de hand gereikt om gezamenlijk te knokken tegen de afschaffing van de dividendbelasting, in de hoop om 2 miljard euro vrij te spelen voor de publieke sector.

Voor Van de Ven en Roovers houdt het na dat protest op. ,,Het voelt heerlijk,'' verzucht Van de Ven. ,,Ik besef dat het een hele toffe rit is geweest, maar ik bekeek laatst mijn agenda voor de komende weken en die is nog zo leeg. Ik kan niet wachten.'' Het is een mooie tijd om te stoppen. Deze week kregen basisschoolleraren voor het eerst meer salaris, volgende maand komt daar nog meer bovenop. ,,Ik kreeg allemaal berichtjes van leraren die voor het eerst hun nieuwe salaris hadden gekregen en blij waren. We hebben echt het verschil gemaakt, ook al zijn we er nog niet.''

De leraren van PO in Actie sluiten nieuwe acties niet uit, maar hebben voorlopig geen protestplannen. Van de Ven: ,,We hebben ons punt kunnen maken. De salariskloof met het voortgezet onderwijs staat heel hoog op de agenda. Natuurlijk zal PO in Actie ervoor knokken dat het ook bij de volgende verkiezingen in de programma's van de politieke partijen komt. Maar voorlopig worden de problemen met het lerarentekort van dag tot dag erger. Wij hoeven er niets voor te doen om dat op de agenda te houden.''

Wel willen de leraren het platform PO in Actie groot en sterk houden, zodat ze kunnen opschalen als het nodig is. ,,Ik zie meer in een pop-up vakbond,'' aldus Van de Ven. ,,Die kunnen we altijd weer opzetten als het nodig blijkt om weer aan de cao-tafels te komen. Je weet het niet hè, misschien ligt er over twee jaar ineens weer 200 miljoen extra.''