Politici woest na publiceren telefoonnummers door Farmers Defence Force, stad Den Haag verwacht geen massaal protest

FDF richt zich op sociale media al langer specifiek op het CDA, soms met dreigende taal. ,,Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel”, zei Van den Oever in een recente video. Volgens berichten op sociale media deelt hij nu de telefoonnummers van CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die het woord voert namens de partij over stikstof, en van andere christendemocraten. Volgens Tweede Kamerlid Eline Vedder krijgt zij ‘non stop telefoon en appjes met advies’.

,,Wat een pathetische poging tot intimidatie dit, ver over de grens”, zegt CDA-minister Hugo de Jonge. ,,Echt geen enkele CDA’er is hier van onder de indruk. En echt geen enkele boer is hierbij gebaat”, aldus de bewindsman op sociale media. ,,Handen af van onze CDA collega’s in Tweede en Eerste Kamer”, roept D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op. ,,Dit is een verwerpelijke vorm van intimidatie, die zsm moet stoppen.” Volgens zijn partijgenoot Tjeerd de Groot ‘gaat dit veel te ver'.