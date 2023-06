Politie achterhaalt motor ‘dollemansrit’ die met 299 kilometer per uur over weg raasde

De motorrijder in kwestie legde met een helm- of bodycamera vast hoe hij maar liefst 299 kilometer per uur reed. Dat deed hij op het traject tussen de kruising bij de voormalige discotheek Danspaleis (tussen Haaksbergen/Neede en Eibergen) en de bebouwde kom van Eibergen. Je mag daar maximaal 80 per uur.

Via via kwamen de beelden van de camera van de motorrijder in de openbaarheid. De politie vroeg daarop het publiek om hulp om de ‘snelheidsduivel’ op te sporen.

Vanochtend maakte de politie op Facebook bekend de motor waarmee de rit werd gemaakt, te hebben achterhaald. Voor onderzoek is het voertuig in beslag genomen. Hij staat nu in politiestalling, aldus het bericht.

‘Naast de motor hebben we ook ‘gegevensdragers’ inbeslaggenomen; die worden momenteel door onze digitale experts onderzocht. Het onderzoek naar de bestuurder is ook in volle gang’, aldus de politie. Daarmee verwijst de politie mogelijk naar de camera waarmee de video is gemaakt (of de kaart waarop deze is opgeslagen).

Kijkers verbolgen

Kijkers van de video reageerden geschokt op de beelden. Op sociale media leverde het een stortvloed aan reacties op. Ook onder het artikel op deze site reageerden mensen verbolgen. ‘Ze moeten zijn rijbewijs en motor af pakken en nooit meer teruggeven’ klonk het, en ‘dit soort randfiguren verpest het voor de normale motorrijder’.