Politie arresteert mannen om aanslagen en afpersing fruithandel

Aanslagen op medewerkers

Een reeks incidenten in november en december vorig jaar houdt volgens het rechercheteam dat de zaak onderzoekt verband met fruitbedrijf. Zo werd er in de nacht van 25 november aan de Ammerzodenseweg in Hedel een woning in brand gestoken, waardoor twee bewoners gewond raakten. De bewoners waren twee ex-medewerkers van de fruithandel. De politie hield daarvoor twee verdachten aan, die beiden nog vastzitten. Een paar dagen later werden nog eens drie verdachten aangehouden in verband met een dreiging. Daarvan zit nog één verdachte in voorlopige hechtenis.