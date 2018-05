Politie arresteert zoon van man (84) die wekenlang dood in huis lag

In kaart Populari­teit huwelijk neemt af, maar in Zaltbommel en Aalburg trouwt nog meer dan 90%

Onder twintigers en dertigers is er steeds minder animo om te trouwen. In 1997 traden 83 op de duizend niet-gehuwde vrouwen van 25 tot dertig jaar in het huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. In sommige gemeenten in deze regio blijft het huwelijk echter onverminderd populair, zo trouwt in Werkendam, Aalburg, Zaltbommel en Maasdriel nog steeds meer dan 90 procent.